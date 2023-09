Rifacimento ponte Montone Incontro con i cittadini

Il Comune di Russi organizza un incontro con la cittadinanza per parlare dell’imminente rifacimento del ponte sul fiume Montone, al confine tra Russi e Ravenna. Un’opera che comporterà inevitabili disagi per più di 2000 abitanti che risiedono nelle due frazioni. Per fare il punto della situazione domani sera alle ore 20.30, al Museo della Vita contadina di San Pancrazio in via XVII Novembre 2A, la sindaca di Russi Valentina Palli inconterà la popolazione. Con lei ci saranno, Federica del Conte (Assessora Lavori Pubblici e Urbanistica Comune di Ravenna), l’Ingegnere Paolo Nobile (Dirigente settore viabilità Provincia di Ravenna) e l’Ingegnere Chiara Bentini della Provincia di Ravenna incontreranno la cittadinanza per spiegare la situazione inerente al rifacimento del ponte sul fiume Montone, sito al confine tra San Pancrazio e Ragone.