"Rifiutati i nostri progetti"

Ad associati e operatori di Milano Marittima, la Proloco ha comunicato che "anche quest’anno la proposta progettuale presentata dalla nostra associazione per il periodo natalizio non è stata accolta dall’amministrazione comunale. Rispettiamo questa scelta pur non condividendola pienamente". Rammarico, quindi, per la scelta che poteva vedere gli operatori di Milano Marittima direttamente in pista per il Natale 2025. Come lo scorso anno, il vincitore del bando potrebbe essere un soggetto non locale. Il progetto presentato quest’anno dalla Pro Loco Milano Marittima, si legge nel documento, "era di grande importanza, sviluppato in collaborazione con aziende nazionali di rilievo e partner di alto livello, con contenuti e visibilità a livello nazionale". Alessandro Fanelli, segretario della Pro Loco, sottolinea il valore del lavoro, i cui contenuti rimangono riservati, "rappresentando un patrimonio dell’associazione e una base per future collaborazioni".

"La Pro Loco si impegna a servire la comunità con spirito costruttivo, esprimendo le proprie opinioni nelle sedi appropriate e lasciando alla politica il compito di scegliere e governare. Tuttavia, si avverte una certa frustrazione per il tempo e l’impegno spesi, poiché le decisioni sembrano spesso già prese prima di un vero confronto".

i.b.