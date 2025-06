Rifiuti abbandonati, aumentano i controlli

Più agenti accertatori in campo per abbandoni e comportamenti scorretti. Hera e il Comune di Cervia per l’estate intensificano i controlli sui rifiuti, per mantenere il decoro nella cittadina nel momento di maggiore afflusso turistico. Questo significa che chi lascia i rifiuti in giro, come ad esempio per terra accanto ai cassonetti, potrà essere sanzionato.

"Gli agenti accertatori, nominati dal Comune di Cervia e formati da Hera secondo il regolamento Atersir, operano con profitto durante tutto l’anno – si legge in una nota della multiutility –. La loro attività di controllo, mirata a intercettare i comportamenti recidivi nelle aree più critiche, viene intensificata in estate per far fronte al maggiore afflusso di persone. Sono in prima linea nel contrastare gli abbandoni di rifiuti e le condotte irrispettose, contribuendo in modo significativo a mantenere la città pulita e accogliente".

Questo è il secondo anno che Hera implementa l’attività degli agenti accertatori a Cervia. Inoltre da aprile a settembre aumenta la frequenza nella raccolta porta a porta e vengono programmati più servizi di spazzamento meccanizzato, manuale e misto: ovvero la pulizia di strade e marciapiedi con le spazzatrici stradali, gli interventi in aree difficilmente raggiungibili dai mezzi da parte degli operatori ecologici e azioni più complete che combinano entrambe le cose.

D’estate però Cervia è anche un luogo in cui si organizzano tanti eventi: e "beneficia di un’attenzione particolare anche in questo ambito – prosegue Hera nella nota –. Per le manifestazioni, siano esse piccole o grandi, viene attivata un’attività di pre-contatto con gli organizzatori. L’obiettivo è offrire servizi adeguati di raccolta e pulizia al termine degli eventi, garantendo che il pubblico ospitato possa godere della città senza lasciare tracce di incuria. Per gli eventi più grandi e partecipati, Hera fornisce anche materiali di comunicazione e sensibilizzazione, supportando gli organizzatori nell’educare il pubblico a una differenziazione dei rifiuti il più precisa e accurata possibile".

Per chiarimenti ed esigenze specifiche è possibile contattare il servizio clienti Hera ai numeri 800 999 500 (per le famiglie) o 800 999 700 (per le aziende).