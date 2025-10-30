Rifiuti abbandonati fuori dai bidoni: "Due settimane senza netturbini". Hera: "Lì una situazione difficile"

I bidoni dell’organico sono dieci: sei da una parte e quattro dall’altra, in fila impettiti all’ingresso del parcheggio a servizio di un gruppo di case popolari in via Gulli. E sono tutti pieni ben oltre l’orlo, con sacchetti ammucchiati sopra ai coperchi spalancati e anche a terra. Almeno questa era la situazione ieri mattina, prima che passasse, più o meno verso mezzogiorno, il servizio di raccolta. "Non si vedevano da due settimane – sostiene una residente –. Io ho telefonato esattamente cinque volte al numero verde di Hera. Gli operatori sono stati tutti molto gentili, mi dicevano che avrebbero provveduto a segnalare la cosa, che avrebbero informato chi di dovere... Ma sono passate due settimane".

All’ingresso del parcheggio ci sono cassonetti per tutte le tipologie di rifiuto, ma il problema riguardava in particolare l’organico, raccolto in dieci bidoni grandi a servizio dei condomini. "Per plastica, carta e vetro passano con regolarità – aggiunge la residente –, anche se va detto che a volte quando svuotano i cassonetti con i macchinari alcuni oggetti fuoriescono e poi nessuno passa a pulire. Per l’indifferenziato abbiamo i bidoni che si aprono con la tessera, che però molto spesso non funzionano. Alle segnalazioni mi hanno risposto che la colpa è di noi residenti, perché se i sacchetti sono troppo grandi il sensore si blocca. Ma loro dovrebbero controllare".

Per quanto riguarda l’organico "è orribile vedere tutto fuori dai bidoni così – prosegue la segnalazione –. La notte tra domenica e lunedì per giunta qualcuno si è divertito a rompere dei sacchi e a sparpagliare tutto. Qui siamo proprio accanto allo scolo Lama, con tutti questi rifiuti organici a terra i topi sono attirati. Ho segnalato la situazione ad Acer".

Hera spiega che in zona la situazione è effettivamente "nota e monitorata. Il problema è che alcuni condomini, nonostante le riunioni con l’amministratore, continuano a conferire nei contenitori condominiali dell’organico anche l’indifferenziato, vanificando e complicando così la raccolta. Ne parleremo a breve con il Comune per trovare una soluzione". Dalla multiutility spiegano che la frequenza di raccolta dell’organico in zona è due volte alla settimana, ma in questo caso "trattandosi di materiale ‘sporcato’ dall’indifferenziato, ovviamente non può essere raccolto come organico". Per l’indifferenziato il calendario prevede un passaggio a settimana. Hera non scende nel caso specifico di quanto accaduto nelle ultime due settimane.

La raccolta dei rifiuti è un tema su cui le segnalazioni sono frequenti. Venerdì scorso un altro caso, riportato da un lettore al Carlino con una foto, ha riguardato diversi sacchetti abbandonati a terra in un’isola ecologica in piazza Baracca. Hera spiega di aver ricevuto la stessa segnalazione "quella mattina e alle 11.30 avevamo già ripulito tutto. Il centro storico, compresa questa postazione, lo puliamo due volte al giorno".

Sara Servadei