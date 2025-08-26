"Rifiuti abbandonati, il rimedio è la cultura ambientale"

"L’alternativa a un mondo sommerso dai rifiuti è una sola: la riduzione radicale degli stessi". Così l’assessore ai Servizi ambientali del Comune di Lugo, Mauro Marchiani, replica all’articolo uscito sul Resto del Carlino il 21 agosto scorso, dal titolo ’Rifiuti abbondanati a Lugo. Si cercano i responsabili‘. "Solo puntando con decisione al ‘rifiuto zero’ – spiega Marchiani – possiamo sperare in un futuro migliore, per questo l’amministrazione è impegnata nella organizzazione di un evento che sensibilizzi al problema. La raccolta odierna e i disservizi legati a Hera, aggravati da un contesto generale di recessione economica e indebitamento crescente, non fanno che accentuare un’inciviltà che purtroppo è sempre esistita, solamente oggi grazie a una crescente sensibilità e a un crescente uso dei social è avvertita e condivisa maggiormente. Ma è proprio questa inciviltà che una politica sana, sociale, civile e culturale deve combattere con forza e determinazione".

Il rimedio, secondo l’assessore, "è nella cultura ambientale: dobbiamo far comprendere a tutte e tutti che non possiamo continuare a inquinare. Servono conoscenza, studio, rispetto per la terra. Una bottiglia di vetro è inerte e non inquina, ma oltre a essere brutta da vedere, può diventare pericolosa se frantumata, mentre da intera può diventare una trappola mortale per gli insetti impollinatori. La plastica è cancerogena, si frantuma ma non si biodegrada e si disperde nell’ambiente. La carta non inquina, ma è comunque indecoroso e sicuramente maleducato buttare fazzoletti in terra. Ogni rifiuto può essere una risorsa se recuperato, ma sarà sempre e solo un problema se abbandonato nell’ambiente". Infine Marchiani dice che "anche la stampa quando parla di rifiuti ha una grossa responsabilità e può concorrere alla diffusione di una migliore educazione e senso civico, dedicando al tema approfondimenti competenti".

Infine l’assessore ricorda ai cittadini che le segnalazioni – affinché vengano prese in carico – vanno fatte attraverso i canali istituzionali (Rilfedeur o rivoilgendosi all’Urp per il Comune, attraverso il Rifiutologo per Hera).