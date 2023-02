Rifiuti abbandonati, sei persone multate

Sono 6 le persone scoperte e multate (meglio: sono state effettuate le notifiche) perché non avevano conferito correttamente i rifiuti. Come spiega l’amministrazione comunale cervese, "continuano i controlli nel territorio, attraverso l’utilizzo delle fototrappole per verificare conferimenti scorretti dei rifiuti". Il periodo nel quale sono stati effettuati i controlli è quello che va dal 1° gennaio al 14 febbraio di quest’anno; è dunque in questo mese e mezzo che sono stati effettuati 26 accertamenti complessivi nelle aree di osservazione. Al momento, precisa una nota del Comune, "sono 6 le violazioni notificate". Come funzionano le fototrappole? Questi strumenti "hanno lo scopo di filmare, nel rispetto della normativa privacy, condotte scorrette e sanzionare i responsabili, persone che, invece di utilizzare gli appositi contenitori in dotazione per la raccolta porta a porta, scaricano i propri rifiuti dell’umido e dell’indifferenziata nei cassonetti di plastica, carta e ramaglie dove sono ancora presenti nelle strade, oppure l’abbandonano a fianco di questi".

Comportamenti, questi, che una volta accertati sono sanzionabili. L’amministrazione comunale, come noto, si è dotata di tali strumenti di dissuasione (le fototrappole, ndr) per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti su aree pubbliche, che oltre a creare un danno significativo al decoro cittadino e alla comunità, determina anche un notevole impegno economico per gli interventi straordinari di rimozione del materiale abbandonato". Sì, perché richiedere un ulteriore intervento degli operatori per rimuovere i materiali abbandonati ha un costo, che poi ricade, pro quota, su tutti i contribuenti, che se ne devono accollare l’importo.