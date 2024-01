Rifiuti abbandonati tra le campagne

Anche dal territorio della Bassa Romagna continuano a giungere segnalazioni relative a scarichi illegali di rifiuti a lato delle strade, nei fossi, lungo l’argine di fiumi e canali, ma anche nelle aree in cui sono presenti gli appositi cassonetti. Se però, in queste ultime la presenza di fototrappole (dispositivi che, a seconda delle esigenze e delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, vengono posizionati nei punti più critici dei nove Comuni dell’Unione) unitamente all’attività di controllo degli agenti della polizia locale sta facendo desistere sempre più ‘furbetti’ dallo sbarazzarsi di materiali di ogni genere, altrove risulta decisamente più difficile contrastare un fenomeno che, soprattutto dopo l’alluvione e il tornado, ha registrato un deciso aumento.

È bene innanzitutto premettere che non stiamo parlando di quel materiale (tra cui ingombranti, macerie, vegetali, ramaglie e rifiuti speciali legati all’alluvione e al successivo tornado) regolarmente collocato davanti alle abitazioni dai rispettivi proprietari e in attesa del suo ritiro da parte delle aziende incaricate. Tornando agli scarichi illegali tra le ultime segnalazioni diverse sono relative a una zona in aperta campagna tra Voltana e Fiumazzo di Alfonsine. In effetti, basta un rapido sopralluogo per constatare come siano ben quattro le ’montagnette’ di rifiuti abbandonati lungo un tratto di appena un chilometro in una zona che, essendo del tutto priva di illuminazione e lontana da occhi indiscreti, risulta tra le più ’appetibili’ per abbandonare i rifiuti da parte di persone prive di ogni scrupolo.

In particolare, percorrendo via Stradone Bentivoglio con direzione di marcia Voltana-Alfonsine, dopo l’incrocio con via Lunga Inferiore c’è chi ha abbandonato in un fossato, sul lato destro, vari sacchi di immondizia. Proseguendo, in un piccolo spiazzo al confine tra il territorio comunale lughese e quello di Alfonsine, ci si imbatte in una seconda discarica a cielo aperto. Alcune centinaia di metri dopo, sempre sulla destra, sono stati invece scaricati diversi bidoni vuoti di vernice, oltre a indumenti, lattine, vetro, parti di vecchi elettrodomestici e a diverse bombolette contenenti dei residui di schiuma poliuretanica per il fissaggio di tegole e coppi.

Ben più voluminoso il cumulo di rifiuti (tra cui due pneumatici) in una piazzola all’altezza di via Torretta e a pochi metri da uno scolo consorziale. Senza infine dimenticare gli scarichi che continuano purtroppo registrarsi all’esterno degli appositi cassonetti in diversi centri abitati, suscitando indignazione (anche e soprattutto attraverso i social) da parte di quei cittadini, per fortuna la stragrande maggioranza, che le regole le rispettano.

Luigi Scardovi