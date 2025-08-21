Rifiuti abbondanati a Lugo. Si cercano i responsabili

Sul territorio non ci sono solo mappe che individuano le stazioni ecologiche o i punti in cui ancora sopravvivono i cassonetti dedicati a raccolte specifiche. Quello che si sta profilando in modo errato ma spontaneo è il circuito dei luoghi deputati agli abbandoni indiscriminati dei sacchi pieni di spazzatura. Come i fossi che contornano via Madonna delle Stuoie, ormai trasformati in alcuni punti in una specie di vera e propria discarica. A lamentarlo sono i residenti che dall’inizio dell’anno hanno inoltrato almeno una ventina di segnalazioni usando l’applicazione del Rifiutologo di Hera con tanto di foto. L’ultima della lista è stata inviata alla polizia locale ma, come le altre, al momento sembra non abbia dato i risultati sperati.

La stessa situazione si riscontra lungo l’Arginello e lungo lo Stradone Bentivoglio, che collega Fiumazzo di Alfonsine a Voltana, "senza contare – sottolineano i lughesi sui social –, i fossi pieni di bottiglie e plastica varia che, ai primi sfalci, si macera e finisce nel sottosuolo ad inquinare le falde acquifere". La rotta dell’abbandono dei rifiuti prosegue poi nelle campagne di una buona parte delle frazioni, come Santa Maria in Fabriago, San Lorenzo e San Bernardino. E se qualcuno è pronto ad ammettere la responsabilità della mala educazione di quanti si liberano della spazzatura lanciandola nei fossi e che associata ai disservizi dei gestori rischia di diventare ingestibile, altri decidono di farsi "giustizia" da soli andando a rovistare, guanti alle mani, nei sacchetti alla ricerca di bollette intestate per risalire all’identità dei proprietari dei sacchi con l’obiettivo o di segnalarli o di convincerli a recuperare la spazzatura buttata impropriamente. Gli effetti dell’abbandono dei rifiuti influisce ovviamente anche sul decoro urbano. E’ di pochi giorni fa la segnalazione, effettuata dall’assessore all’ambiente Mauro Marchiani dopo aver letto i post scritti sui social dai lughesi, della quantità anomala dei sacchi della spazzatura che strabordava dai cassonetti del parco del Loto. Una brutta immagine associata al cattivo odore emanato dai rifiuti. Ritardi del servizio di raccolta di Hera, passaggi insufficienti o l’opera indiscriminata di coloro che vengono definiti i soliti "zozzoni"? Un loop dal quale è difficile uscire.

Monia Savioli