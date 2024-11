Rifiuti, bollino per chi smaltisce male

Novità in arrivo a Cervia per migliorare la raccolta differenziata: ‘bollini gialli’ e sanzioni per abbandono di rifiuti. Si stringe, quindi, l’elasticità di questi anni di prova e si va verso una maggiore severità per chi non conferisce correttamente. Premiati invece in bolletta coloro che produrranno correttamente meno indifferenziata.

Da domani non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato ma verrà posizionato dagli operatori Hera il ‘bollino giallo’ - uno dei sistemi studiati per migliorare il conferimento dei materiali di scarto.

Per effetto della tariffa puntuale, che sarà attivata dal 1° gennaio 2025 - e che rientra nelle strategie individuate dal piano regionale dei rifiuti per incentivare la corretta separazione dei rifiuti per quantità superiori di indifferenziato rispetto a quelle consentite - i sacchi posizionati al di fuori del contenitore non verranno raccolti, ma verrà applicato un ‘bollino giallo’ ad indicare l’errato conferimento e saranno considerati abbandoni, che sono sanzionabili per legge.

Per il primo mese, per favorire l’adeguamento alle utenze che ancora non differenziano correttamente, sarà attivo un giro di raccolta supplementare che entro alcuni giorni recupererà i sacchi con il bollino giallo. Nella nuova tariffa, fatturata direttamente da Hera, diversamente dalla Tari, l’importo sarà calcolato non solo in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) ma anche sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferito. Se nell’arco dell’anno si effettua un numero di svuotamenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Poiché il rifiuto indifferenziato viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore, per risparmiare è meglio esporlo solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty (apribile con tessera), di gettare un sacchetto riempito adeguatamente.

Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro. Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 999500 (famiglie) e 800999700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18; allo stesso canale di contatto è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate.

Ilaria Bedeschi