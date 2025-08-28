Rifiuti, consiglio straordinario: "Il servizio è da riorganizzare"

Martedì scorso è stata depositata l’istanza di convocazione del consiglio comunale sulla tariffa rifiuti con richiesta di superamento del metodo porta a porta. A firmare la richiesta è stata grande parte dell’opposizione: ovvero Alberto Ancarani (capogruppo Forza Italia), Alvaro Ancisi (capogruppo Lista per Ravenna), Filippo Donati (capogruppo Viva Ravenna), Nicola Grandi (capogruppo Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-PDF), Falco Caponegro, Renato Esposito, Anna Greco, Pietro Maria Moretti e Patrizia Zaffagnini (Fratelli d’Italia).

L’ordine del giorno verterà sulla tariffa corrispettiva puntuale e sul conferimento dei rifiuti indifferenziati, con la richiesta di estendere a tutte le isole ecologiche di base i cassonetti intelligenti (come quelli con la carta smeraldo), piazzandone almeno due in ogni isola per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, superando ovunque il porta a porta. Poi si chiede anche la reintroduzione nelle isole ecologiche di base dei cassonetti dell’organico: idonei alla raccolta meccanizzata, quindi privi di componenti elettromeccaniche suscettibili di guasto, e dotati di bocchette limitatrici (non calotte), per contrastare gli smaltimenti di materiale estraneo, i cittadini potranno conferirvi i propri rifiuti organici per le 24 ore giornaliere. Inoltre "occorre riorganizzare i contenitori degli sfalci sul modello dell’iniziativa ’Adotta un cassonetto’, al fine di minimizzare i conferimenti impropri di rifiuto secco indifferenziato al loro interno: servendo una chiave fisica per accedere all’apertura posta nella parte superiore, gli interessati, detentori a qualsiasi titolo di aree verdi o giardini, potranno chiederla ed ottenerla, così da determinare un bacino di affluenza ristretto e sottoporre ad autocontrollo ogni contenitore".

Il consiglio dovrà svolgersi, da regolamento, entro 20 giorni dal deposito della richiesta.