Rifiuti, è ancora emergenza abbandoni

Se, grazie alla presenza delle cosiddette fototrappole (dispositivi mobili che vengono posizionati in punti strategici sempre diversi, identificando e quindi sanzionando i trasgressori) il numero degli abbandoni di rifiuti a ridosso degli appositi cassonetti negli ultimi mesi è sensibilmente diminuito, non si può dire altrettanto per gli scarichi illegali che avvengono in aperta campagna, in zone del tutto prive di illuminazione e preferibilmente lontane dalle abitazioni. Un’ulteriore testimonianza di un malcostume che si scontra con il senso di responsabilità, che la stragrande maggioranza delle persone continua a dimostrare, arriva dalle campagne conselicesi e in particolare da via Predola, dove la scorsa settimana qualcuno si è sbarazzato di quintali di materiali di ogni genere, parte dei quali finiti nel canale consorziale Fossatone nuovo. A segnalarne la presenza sono stati sia i residenti che diversi utenti della lunga strada di campagna che da Frascata, alle porte di Lavezzola, conduce a via Canalazzo, nei pressi della frazione conselicese di San Patrizio. "I rifiuti di quelle due discariche a cielo aperto – commenta un residente – sono stati scaricati con tutta probabilità nella notte tra martedì e mercoledì scorso in altrettanti punti: uno lungo il tratto di via Predola compreso tra via Gardizza e via Mensa e l’altro a poche centinaia da via Padusa, sempre nel territorio comunale di Conselice. Oltre ad almeno una decina di grossi sacchi colmi di non so quale materiale che sono finiti nel canale Fossatone, sono stati scaricati, in questo caso in un fossato sul lato sinistro di via Predola, contenitori in plastica, bidoni, scatole di cartone, parti di un vecchio mobile e un paio di sacchi colmi di cemento pozzolanico. Una vera e propria vergogna".

Ricevuta la segnalazione sia da parte di Hera che dall’amministrazione comunale di Conselice, le due discariche a cielo aperto sono state rimosse dal personale del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e messe in sicurezza da Hera. La multiutility inoltre procederà, a spese del Comune, allo smaltimento dei due ammassi.

Quello di Conselice è purtroppo uno dei tanti episodi di scarichi illegali che negli ultimi mesi si stanno registrando un po’ in tutto il territorio della Bassa Romagna. Tra i casi più eclatanti quello di Taglio Corelli di Alfonsine, dove in un’area a ridosso della sponda destra del fiume Reno, all’altezza di via Cuorbalestro e vicino a una borgata denominata ‘Anerina’, è presente da tempo un incredibile ammasso formato da circa tre tonnellate di rifiuti di ogni genere. Il caso a inizio gennaio era stato segnalato anche dall’associazione onlus ‘Plastic Free Argenta’ ed erano interveuti i carabinieri forestali di Bagnacavallo.

Luigi Scardovi