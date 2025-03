Rifiuti e lavori sugli argini. Nuovo fronte di indagine

Un occhio a piene e argini e l’altro alla procura. L’orizzonte ottico restituisce il fascicolo (contro ignoti) per disastro colposo sulle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024. Ma in questa storia di piogge e disastri, gli inquirenti potrebbero ritrovarsi a dovere dipanare un’altra questione dai potenziali riflessi penali: la destinazione dei residui relativi ai lavori sugli argini.

Almeno sulla carta. O meglio sulle carte: tre gli esposti che Gianluca Sardelli, promotore e presidente del comitato ’progetto futuro sicuro’, ha inoltrato al terzo piano del palazzo di giustizia. Gli investigatori lo hanno già sentito come persona informata sui fatti: e sul contenuto della testimonianza, "non posso naturalmente riferire nulla". Esiste però copioso materiale in argomento che è possibile consultare sul profilo Facebook del diretto interessato. Non si tratta solo di considerazioni: ma anche di foto e soprattutto video che documentano mezzi in azione.

In particolare per pulire e per tagliare gli alberi, "hanno utilizzato una macchina che trincia". E i mezzi "scaricavano direttamente al fiume". Siamo in zona Traversara e quello è il Lamone: "Era il 25 gennaio, ho i video. Stavano tranciando legname sull’argine destro del Lamone". Materiale sminuzzato e poi "buttato dentro" al fiume. E ancora "il 10 febbraio, altri video". Così come "il 20 febbraio". L’esito è chiaro nel filmato proposto su Facebook: il legno tranciato viene spinto verso il fiume. E una volta lì, "potrebbe creare tappi" accumulandosi, come "si vede nell’ansa tra Villanova e Glorie". O ancora "tra Natale e Capodanno, la massa di legno in golena: ho fatto esposto anche per quella". In ogni caso, "qualche giorno fa" parte di quella massa è stata ridotta in scaglie: "È stato fatto del cippato, 5 o 6 mucchi dovrebbero essere ancora lì".

Ma il problema di quel legname potrebbe non esaurirsi in eventuali accumuli lungo il fiume: la questione riguarda anche la sua classificazione. Se, come sembrerebbe a una prima lettura delle norme di riferimento, si tratta di rifiuto speciale non pericoloso, non può essere smaltito dentro al corso acqua ma deve per forza seguire l’iter previsto. Sulla natura dei residue vegetali, esistono anche diverse sentenze interpretative della Cassazione.

In ogni modo, sembra che al momento gli occhi puntati pure su questo aspetto post-alluvionale, siano diversi. A partire dal comitato di Sardelli: "Ora contiamo quasi 200 soci". Nello statuto "al primo punto c’è la messa in sicurezza del territorio; poi l’individuazione dei responsabili per l’accaduto; terzo, ottenere i giusti risarcimenti sul fronte economico per i danni patiti, patrimoniale per la perdita del valore degli immobili e biologico. So di anziani morti di crepacuore; conoscevo una persona che si è tolta la vita". In generale "credo che se i cittadini prendono in mano la delega in bianco data ai politici in questi anni, il mondo migliora".

Andrea Colombari