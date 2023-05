Rifiuti, ecco dove conferirli in questi giorni

Cosa cambia, visto il maltempo, nella raccolta rifiuti? In un’ordinanza il sindaco precisa che ’per i rifiuti urbani indifferenziati, organici, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche lo stoccaggio temporaneo è previsto presso i piazzali presenti

nell’area artigianale di Montaletto di Cervia (via del Commercio e via Dell’artigianato ); per i rifiuti ingombranti e Raee lo stoccaggio temporaneo è previsto presso il piazzale di v. Ascione (Milano Marittima). Il documento è sul sito comunecervia.it