Rifiuti, ecco la prima bolletta: "Aumenti anche del 20-30%"

Cervia è il primo comune della provincia di Ravenna in cui, dal 1 gennaio, viene applicata la tariffa puntuale corrispettiva, entrata in vigore anche a Ravenna in via però ancora sperimentale. La novità prevede che la cifra richiesta ai cittadini per il servizio tenga conto della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dall’utenza, avvantaggiando chi è più virtuoso nel separare i rifiuti. La novità è stata introdotta tra i timori di cittadini e imprenditori, espressi fin dallo scorso dicembre, di ritrovarsi con tariffe più alte.

Ora siamo alla prova del nove: in questi giorni a Cervia sono arrivate le prime bollette. E l’associazione Cervia Ti Amo punta il dito: "Come previsto e prevedibile, gli aumenti sono elevati. Mediamente, per le abitazioni private, toccano il 20-30%, ma come sempre gli aumenti non sono indiscriminati. Moltissime categorie si sono viste triplicare le tariffe, altre invece hanno avuto piccoli adeguamenti o, in limitatissimi casi, bollette invariate. La cosa più grave è che i cittadini privati virtuosi, con conferimenti di indifferenziata di gran lunga inferiori alla quota di spettanza, vedono gli aumenti più corposi. La raccolta ’puntuale’, che puntuale non è, prevede infatti una quota minima che innalza le bollette in maniera considerevole rispetto al 2024".

Cervia Ti Amo prosegue poi spiegando che "eravamo già a conoscenza che l’unico a guadagnarci, oltre a Hera, sarebbe stato il bilancio comunale, con l’uscita della Tari dalle voci contabili. Questo evita infatti all’amministrazione di dover affrontare il tema dell’evasione della tassa sui rifiuti e la esonera da un’operazione di sostegno alle famiglie che era diventata una buona prassi delle amministrazioni precedenti. L’amministrazione Medri infatti solo negli ultimi due anni di mandato aveva stanziato circa 1 milione e mezzo di risorse per abbattere le tariffe. Risorse che rimarranno nelle casse dell’amministrazione Missiroli. Hera, di fatto, prevede già di assorbire il mezzo milione di evasione che precedentemente gravava sulle casse del comune, aumentando le tariffe a chi la Tari l’ha sempre pagata regolarmente" arrivando addirittura a chiedere "un’azione presso Agcm". Al momento sugli aumenti in bolletta la città sembra divisa: l’argomento è destinato a far discutere.

Ilaria Bedeschi