Rifiuti fuori dai cassonetti. In arrivo sanzioni da 1.000 euro e fermo del veicolo per un mese

Rifiuti lasciati in strada, gettati nel contenitore sbagliato o ingombranti abbandonati. Dall’inizio dell’anno sono circa 200 le sanzioni fatte grazie alle fototrappole dalla polizia locale di Ravenna e relative al conferimento errato della spazzatura. Il tema è molto sentito e ora vedrà un giro di vite per l’aumento delle fototrappole attive sul territorio, di cui si parla da anni, unito all’arrivo di una nuova legge nazionale che aumenta sensibilmente l’importo delle sanzioni, che sarà quintuplicato, e il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per commettere l’illecito.

Quest’anno da gennaio a metà settembre sono state fatte precisamente 201 sanzioni, secondo i dati della polizia locale: 158 per il conferimento di rifiuti fuori dal contenitore (verbale da 200 euro), 24 per il conferimento in un contenitore destinato a diversa frazione merceologica (importo: 104 euro) e 19 per l’abbandono di ingombranti (166 euro). In totale quindi si stima un incasso per il Comune di 37mila euro. Recentemente però è stato trasformato in legge (la 147 di quest’anno) il decreto ’Terra dei fuochi’ emanato l’8 agosto scorso che prevede una specifica violazione amministrativa in materia di abbandono di rifiuti urbani fuori dai cassonetti con sanzioni amministrative da 1.000 a 3.000 euro. Inoltre se la violazione è commessa utilizzando veicoli a motore si applica anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un mese.

Ora la polizia locale inizierà ad applicare la nuova legge in tutti i casi di conferimenti fuori dai contenitori, per i quali fino a metà settembre si contano 158 sanzioni, mentre l’anno scorso sono state 171. Tutte le violazioni in questione, inoltre, sono state commesse con l’utilizzo di un veicolo a motore.

"Il Comune ha fatto un investimento acquistando nuove fototrappole – spiega il comandante della polizia locale Andrea Giacomini – quindi la capacità di recepire gli illeciti è destinata ad aumentare e il problema è molto sentito. In molti casi gli illeciti vengono commessi con un veicolo e l’identificazione avviene grazie alla targa: col fermo amministrativo quel mezzo dovrà rimanere parcheggiato per un mese".

Grazie al Pnrr recentemente il Comune di Ravenna ha acquisito 30 nuove fototrappole da collocare in punti in cui vengono lasciati frequentemente i rifiuti fuori dai cassonetti. L’obiettivo è ridurre un fenomeno odioso che è aumentato negli ultimi anni con l’introduzione graduale del nuovo sistema di raccolta, che vede il porta a porta integrale per le case sparse, quello misto (con la raccolta di casa in casa solo del secco e dell’organico, mentre le altre tipologie vengono conferite nelle isole ecologiche di base) nelle frazioni e nelle aree più esterne della città e infine il conferimento nei cassonetti con la tessera per i rifiuti indifferenziati in centro storico.

Sara Servadei