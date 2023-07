"Rifiuti fuori dai cassonetti Servono le fototrappole"

Continua il problema dei rifiuti gettati fuori da cassonetti da cittadini incivili.

A scrivere per segnalare il problema sono i residenti del Borgo.

"Chiediamo al più presto le telecamere per multare chi getta i rifiuti per strada" scrivono. Sono esasperati i residenti del Borgo

di Faenza che da tempo si lamentano di quanto ogni giorno si accumula attorno ai cassonetti di Hera per la raccolta differenziata

dei rifiuti. "Da quando sono tornate le isole ecologiche di base – spiegano in una nota – , dopo l’alluvione, i cassonetti sono presi d’assalto da incivili che lasciano tutto per strada. Ogni giorno dobbiamo sopportare montagne di rifiuti maleodoranti e che di certo non danno l’idea di città pulita e attirano animali. Abbiamo chiesto più volte l’intervento di chi ha la competenza alla gestione per poter vedere installate fototrappole che riprendano i tanti che arrivano in auto e scaricano tutto, nemmeno nei cassonetti, ma direttamente per terra".

Continua la mail di protesta:

"Una situazione assolutamente intollerabile e che pretendiamo, visto quello che paghiamo per la Tari,

venga risolta al più presto".