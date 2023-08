Rifiuti ’fuorilegge’, arrivano le fototrappole

L’abbandono sistematico dei rifiuti sta diventando un problema serio per il decoro urbano. Così a Faenza sta per scattare l’ora delle fototrappole. Ad avvisare gli utenti ci ha pensato la Romagna Faentina posizionando ai sensi di legge in ogni isola ecologica del centro storico un cartello recante la dicitura: "Area Videosorvegliata". Tale avviso mette in allerta gli utenti relativamente al fatto che la rilevazione sarà effettuata ai fini dell’accertamento degli illeciti che riguardano la gestione dei rifiuti. In altre parole l’amministrazione comunale faentina ha deciso di correre ai ripari per evitare gli abbandoni selvaggi e il conferimento errato e indiscriminato dei rifiuti che aveva caratterizzato i cassonetti di carta, plastica e indifferenziata, quest’ultima con apertura mediante carta smeraldo, ben prima dell’alluvione.

Abbandoni che già dall’autunno scorso erano stati oggetto di varie interrogazioni in consiglio comunale, e che erano stati segnalati non solo ad Hera ma anche all’amministrazione stessa, nonchè ‘denunciati’ pubblicamente dai cittadini stessi con decine di post sui social network. Un fenomeno, quello degli abbandoni, che si era acuito dopo l’alluvione e sul quale erano stati disposti specifici provvedimenti come l’aumento dei cassonetti a disposizione, i ritiri più frequenti da parte delle società di recupero, la sospensione della raccolta porta a porta nei quartieri alluvionati e il posizionamento di ulteriori isole ecologiche (cassonetti) per favorire gli utenti nel conferimento dei rifiuti in un periodo particolarmente difficile per tutta la città. Dalla fine del mese scorso però Hera aveva annunciato il graduale ritorno della raccolta porta a porta anche nelle zone alluvionate, con la conseguente rimozione, avvenuta lunedì scorso, delle 32 isole ecologiche temporanee. Palazzo Manfredi inoltre aveva specificato che entro la fine dell’estate si sarebbe proceduto con il cambio di sistema di raccolta, con l’obiettivo di fermare il cortocircuito di conferimenti indiscriminati e fuori controllo. Per il ritiro dei rifiuti ingombranti, delle macerie e dei residui dell’alluvione era stato tuttavia specificata la possibilità per gli utenti di prenotare il servizio di recupero gratuito a domicilio. Contestualmente però saranno posizionate nelle isole ecologiche le fototrappole mobili, i cui fotogrammi saranno visionati dagli agenti della Polizia Locale. "Non è escluso che da gennaio 2024 la raccolta differenziata potrà essere migliorata – ha spiegato l’assessore all’ambiente Luca Ortolani –, l’intenzione però adesso è iniziare con il nuovo sistema di raccolta in tutta la città, mantenere il conferimento a domicilio senza limiti di pezzi e di volumi per chi è stato alluvionato, ed evitare gli abbandoni incontrollati".

d.v.