"Rifiuti in strada, vogliamo le fototrappole"

"Riteniamo che l’unica vera soluzione in grado di far desistere quelle persone prive di ogni scrupolo dallo sbarazzarsi di rifiuti all’esterno degli appositi cassonetti, anche quando sono praticamente vuoti, sia quella di collocare le fototrappole in dotazione alla Polizia Locale. Negli altri punti del paese, ma anche nelle località e nelle borgate limitrofe in cui sono state posizionate, quei dispositivi mobili hanno a quanto pare sortito gli effetti desiderati, registrando una drastica diminuzione di scarichi illegali, spesso azzerandoli quasi del tutto". Ad avanzare la proposta sono diverse persone di Voltana che conferiscono rifiuti negli appositi cassonetti di Hera situati a lato di via Fiumazzo, all’altezza dell’intersezione con via Margotta.

"Da giorni – spiegano – ci troviamo ancora una volta di fronte ad uno scenario di degrado dovuto alla presenza, a ridosso dei vari contenitori (in tutto una decina, di cui tre per la raccolta di carta e cartone, due per plastica e lattine, tre per sfalci e ramaglie, uno per la raccolta di vetro e uno per quella di indumenti usati, ndr), ad ammassi di rifiuti di ogni genere. I sistematici appelli da parte di istituzioni, associazioni ambientaliste e della stessa azienda che si occupa di raccolta e lavorazione di rifiuti, continuano purtroppo a cadere nel vuoto. Sempre più ‘furbetti’, infatti, si disfano, quasi sempre in tarda serata o nel cuore della notte, di svariare decine di chili di materiali di ogni genere: da scarti edili, a sacchi colmi di immondizia, da bidoni vuoti di vernice a taniche, da parti di mobili a vecchi elettrodomestici, fino ad indumenti, bottiglie di vetro, libri, carta, cartone, vecchi giocattoli e tanto altro ancora".

I residenti sottolineano inoltre che "a peggiorare ancor di più una situazione già di per sé vergognosa sono, complice l’incremento delle temperature in questi giorni di inizio estate, gli odori nauseabondi che sprigionano le numerose sportine di plastica contenenti rifiuti alimentari, attirando inevitabilmente topi e altri animali".

In questi mesi sono diversi i cittadini che hanno più volte segnalato, in alcuni casi anche attraverso i social, "una situazione di degrado che purtroppo riguarda altre zone della frazione, in particolare all’altezza della cantina sociale (sempre in via Fiumazzo, ndr), nel piazzale antistante il campo sportivo, all’inizio di via Piantavecchia, ma anche a Ciribella e nelle vicine borgate di ‘Marmana’ e del ‘Cavedone’. Consapevoli di quanto sia purtroppo difficile contrastare questo fenomeno di malcostume e confidando nell’attività di controllo da parte del personale della Polizia Locale, auspichiamo, possibilmente a cominciare dall’area nei pressi dell’intersezione tra via Fiumazzo e via Margotta, che in tempi rapidi sia finalmente collocata una fototrappola, in modo da immortalare e quindi sanzionare coloro che le regole della civile convivenza non le rispettano, inducendo i loro emuli a desistere da un comportamento intollerabile".

Luigi Scardovi