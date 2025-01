Rifiuti, la nuova tariffa puntuale. Ben 18mila utenze senza bidoncini: "Mai ritirati, scatterà la penale"

Il sistema di raccolta dei rifiuti è cambiato da oltre un anno: il centro, ultimo quartiere della città a essere coinvolto in questo processo, è approdato al porta a porta (per la zona azzurra) e alla tessera smeraldo (per la zona rosa) il 16 ottobre 2023. Nonostante questo ad agosto ancora ben 18.500 utenze nel comune di Ravenna, ovvero il 16% del totale, non aveva ancora ritirato il kit per il nuovo sistema di raccolta: i bidoncini o la tessera, a seconda della zona. Allora Hera e Comune ricordarono agli utenti di farlo con una lettera, ma tuttora c’è chi non lo ha fatto. Ora, con l’introduzione della nuova tariffa puntuale entrata in vigore il 1 gennaio, si prevede un giro di vite: "Per potere usufruire del servizio bisogna avere ritirato il proprio kit – spiega l’assessore ai Rifiuti Gianandrea Baroncini –. In altro modo non si può che contribuire alla quota di abbandoni che invece dobbiamo assolutamente contrastare. Ecco perché chi non ha ritirato la dotazione in questo passaggio sarà soggetto a una penale, come giustamente concordato con Atersir. Dopo la prima lettera di richiamo inviata durante l’estate a tutte le utenze che non ci risultava avessero proceduto al ritiro, anche in questa seconda comunicazione questo elemento è stato ribadito con chiarezza e speriamo che possa contribuire al miglioramento complessivo".

In questi giorni infatti sono state inviate le lettere a tutti gli utenti per informarli del cambiamento: la nuova tariffa dei rifiuti infatti sarà più pesante per chi produce più indifferenziato. Per il Comune questo è "un ulteriore passo che ci allinea in modo strutturale a tutti gli obiettivi", ovvero la riduzione dell’indifferenziato, passato dal 55% del 2019 al 75% del 2024 man mano che sempre più aree passavano al porta a porta. "Questo ci ha permesso di fare pienamente la nostra parte nel raggiungimenti degli obiettivo del Piano regionale dei rifiuti – dice Baroncini – e soprattutto di mantenere gli impegni di dismissine del nostro termovalorizzatore per i rifiuti solidi urbani, di non dovere sostituire la discarica di via Romea che è in esaurimento e non può più essere ampliata".

E ora la nuova tariffa, che "prevede che oltre alla ’quota fissa’ e alla ’quota variabile normalizzata’ (metri quadrati e persone del nucleo o categoria produttiva) – spiega Baroncini – che determinavano la Tari, ci sia una quota variabile detta ’aggiuntiva’ in funzione dei conferimenti di indifferenziato, ossia di quante volte l’utenza espone il rifiuto indifferenziato". Chi ha la carta smeraldo, ad esempio, può conferire da 32 (una persona sola) a 58 volte all’anno (sei persone). Una famiglia di 4 persone avrà 52 conferimenti, uno a settimana. Chi ha il bidoncino, più capiente rispetto alla bocca del cassonetto, ha a disposizione dai 24 (una persona sola) a 44 conferimenti l’anno. Un nucleo da 4 persone ne avrà a disposizione 39.

Sono previsti conferimenti aggiuntivi per chi ha bambini piccoli o anziani e disabili con necessità speciali. Un punto che resta scoperto invece sono gli animali: come chi deve gestire la lettiera dei gatti. "Quello degli animali da affezione o da compagnia è un universo molto vario che va dagli ’inseparabili’ ai conigli e arriva fino ai cani e ai gatti – prosegue Baroncini – ma questo rende difficile costruire scontistiche o ragionamenti tariffari. Almeno che io sappia al momento nessuno dei Comuni di mia conoscenza che già applicano la tariffa ha ancora pensato a una modalità. Del resto è un tema su cui indicare criteri di ragionevolezza non è semplice. L’Agenzia ha ribadito più volte che in via di principio di fatto la tariffa puntuale non consente di attribuire ad altri utenti il costo dei rifiuti generato dagli utenti che hanno un animale domestico".

Sara Servadei