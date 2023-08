Rifiuti, l’appello del Pri: "Più collaborazione da parte dei cittadini"

Si torna a parlare di raccolta porta a porta e a chiedere la "collaborazione dei cittadini" col segretario del Pri Giancarlo Cappelli. "Le carenze riguardano l’accumulo di rifiuti indifferenziati abbandonati a margine dei cassonetti, i cattivi odori, i bidoncini della raccolta vuoti lasciati incustoditi in strada per giorni dai proprietari, il rumore dei vetri che si rompono quando gettati nei cassonetti, i cestini pubblici straripanti di sacchetti domestici della spazzatura introdotti in modo sconsiderato". Le responsabilità di queste disfunzioni sono anche "di alcuni cittadini e turisti". Il sistema è comunque da migliorare.