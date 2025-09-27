Rifiuti, multa per mancato ritiro del kit: "Ma non è vero: bolletta sbagliata"

"Le agevolazioni sono state calcolate male, non è stato considerato lo sconto per la compostiera che utilizziamo da 15 anni e in più è stata applicata una penale per non aver ritirato il kit per la raccolta differenziata, quando l’abbiamo ritirato, eccome". Sono le sorprese che una cittadina del forese racconta di aver trovato nella bolletta della tariffa corrispettiva puntuale per i rifiuti relativa al periodo 1 gennaio - 30 aprile e arrivata a casa nei giorni scorsi. Importo totale: 101 euro e 2 centesimi.

Scorrendo la bolletta si trovano le tre voci di cui Hera ha parlato più volte, ovvero la quota fissa (relativa alla metratura della casa), la quota normalizzata (che dipende dai componenti) e la quota variabile di base (che dipende dal numero di conferimenti prestabiliti di rifiuto indifferenziato). Poi ci sono le agevolazioni per aver conferito dei materiali al centro raccolta, e qui c’è la prima anomalia lamentata dall’utente, ovvero calcoli sbagliati, sia in un senso che nell’altro: il conferimento di due chili di materiali elettronici ed elettrici per uno sconto di 4 euro al chilo diventano 7,90 euro al posto di 8, poi 64 chili di carta (0,15 euro al chilo) sono 9,63 euro (invece di 9,60) e allo stesso modo 11 chili di plastica (anche in questo caso 0,15 euro al chilo) diventano 1,70 euro al posto di 1,65.

Le due anomalie maggiori e che davvero incidono sulla cifra finale sono però quelle relative alla penale per mancato ritiro della dotazione, 14,55 euro, e la mancanza dello sconto per la compostiera. "Il kit l’ho ritirato eccome, anzi: sono anche andata due volte al centro raccolta alle Bassette perché temevo di aver perso un bidone – racconta l’utente –. Al telefono mi hanno detto di tornare lì e farlo presente, io ho risposto che sono loro a dover controllare, visto che sono loro a gestire bolletta e centro raccolta. E per quanto riguarda la compostiera, io ce l’ho da 15 anni e nelle bollette della Tari lo sconto era sempre presente. Ora al telefono mi hanno detto che non risulta che ce l’abbia: cos’è successo?".

L’invio delle bollette per i rifiuti, calcolate con la nuova Tariffa corrispettiva puntuale che dal 1 gennaio 2025 sostituisce la Tari, è iniziato a metà mese. Hera aveva già fatto sapere che all’interno sarebbero state conteggiate anche le penali per 12mila utenze nel comune di Ravenna per le quali risulta che i kit per raccogliere i rifiuti con i nuovi sistemi, introdotti a partire dal 2019, non sono mai stati ritirati.

Sara Servadei