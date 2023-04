"Rifiuti, multe ai negozi che non offrono il servizio per differenziare"

Divieto ’di girare in costume a torso nudo tranne che nelle vicinanze dei bagni e il divieto di cambiarsi per strada e norme che individuano comportamenti da tenere per una convivenza dignitosa e corretta’, obbligo per attività commerciali e pubblici esercizi ’di predisporre un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nelle vicinanze dei locali’, intruzione della ’mediazione sociale’ con procedura di conciliazione ’per la bonaria risoluzione dei conflitti’. Sono questi alcuni dei punti del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana predisposto dall’amministrazione (sarà il consiglio comunale ad esprimersi in merito). Col documento sono state adeguate le vecchie disposizioni alle nuove leggi, così come sono - dice l’amministrazione - snellite le procedure, "rendendo superflua l’emanazione di 5 ordinanze sindacali, che saranno così in vigore ogni anno automaticamente". In buona sostanza, si legge in una nota comunale, ’nel regolamento sono state recepiti e introdotti i contenuti delle seguenti ordinanze sindacali: prostituzione, fuochi artificio, rumori, somministrazione bevande in contenitori di vetro, decoro’.

Il regolamento individua poi le aree ’a particolare tutela in cui è possibile attivare l’ordine di allontamento, fra cui lungomare di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata; aree pinetali; spazio interno dei centri abitati delle località del territorio’. Per il sindaco, Massimo Medri, il regolamento "renderà anche più rapido l’applicabilità delle sanzioni, che sarà immediata. Questa amministrazione lavora da anni per la sicurezza e il decoro, e l’essere riusciti a realizzare questo regolamento entro i 5 anni di mandato, dà l’ennesimo segnale in tal senso. Il tema della sicurezza resta fondamentale".