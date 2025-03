Rifiuti, obiettivo raggiunto: "Ora quasi l’80% è differenziato. Ma ci sono ancora tanti errori"

Nei paesi del forese e nei quartieri periferici il porta a porta misto, nelle case sparse quello integrale, in centro storico la raccolta con la tessera Smeraldo. È il nuovo sistema per i rifiuti introdotto via via dal 2019 fino a ottobre 2023, quando è stato completato con la transizione nel cuore della città. Il 2024 è stato il primo anno a regime: e i dati provvisori soddisfano Roberto Savini, responsabile Hera del distretto di Ravenna.

Savini, a che percentuale di differenziata è ora Ravenna? "L’anno si è chiuso molto bene. Partivamo, prima dell’avvio di tutti i progetti, dal 56% che poi è andato aumentando negli anni man mano che si attivavano i vari servizi di porta a porta nelle varie zone. Il 2023 si era chiuso al 76%, già molto positivo. Nel 2024 abbiamo raggiunto il 79,4%. Stiamo ultimando la raccolta dei dati, che saranno divulgati nei prossimi giorni".

Qual è l’obiettivo? "Il 79% entro il 2027, in quanto capoluogo di provincia. L’abbiamo già raggiunto".

Ve lo aspettavate? "Visti i numeri del 2023 sì. Ogni progetto ha pesato per un 2-3-4% in più. Il centro da solo prima era una zona al di sotto del 50% e ora è al 70%, un balzo di 25-30 punti percentuali".

L’estate continua a essere un momento critico? "Non ci sono più le oscillazioni marcate di un tempo. Anche col turismo nei lidi la raccolta differenziata tiene".

Veniamo agli abbandoni in centro. La situazione è migliorata? "Sì. Abbiamo aumentato le raccolte dedicate agli abbandoni e alla pulizia e fatto ritocchi. Abbiamo installato le fioriere nelle 5 postazioni che hanno dato problemi di decoro. Dobbiamo continuare a lavorare soprattutto su alcune aziende, con i controlli".

State facendo delle multe? "Stiamo facendo delle campagne di controlli".

Ci sono stati incontri con i ristoratori? "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con chi aveva più problemi. La questione non è risolta ma il miglioramento si vede".

Negli anni molti abbandoni sono avvenuti anche nel forese "Sì e abbiamo sanato alcune situazioni critiche togliendo le postazioni stradali. Ad esempio sulla Ravegnana, a Coccolia e Ghibullom, per poche utenze abbiamo attivato il porta a porta integrale".

Veniamo alla tariffa puntuale. Ci sono state molte polemiche perché quest’anno a Ravenna i costi per i ’conferimenti extra’ di indifferenziato saranno spalmati su tutte le utenze... "È una scelta dell’amministrazione comunale. Questo è un anno sperimentale ma non è che non cambia niente. Tanti aspetti della nuova tariffa sono già attivi. Cambiano lo sgravio dell’Iva per le utenze non domestiche, chi non ha ritirato la dotazione riceverà una penale…"

In futuro chi non sforerà il numero di conferimenti pagherà come con la Tari? O di meno? "Sono tematiche di cui si occupano le amministrazioni comunali. Le tariffe verranno approvate da Atersir entro aprile".

Tanti ancora non hanno ritirato il kit? "Noi abbiamo mandato una comunicazione ad agosto a tutti gli utenti senza dotazioni e più di un terzo si è regolarizzato. Altri lo stanno facendo dopo l’arrivo della lettera che annunciava la tariffa puntuale. Alla prima bolletta verrà applicata la penale. In generale rispetto al periodo 2017/2018 abbiamo un calo del 10% dei rifiuti e un aumento della differenziata: l’indifferenza è dimezzata, la plastica triplicata, il vetro aumentato del 50%. Sulla qualità però c’è ancora lavoro da fare".

Ovvero? "Troviamo tessuti nella carta, giocattoli o elettrodomestici nella plastica, lattine nel vetro nonostante da anni vadano nella plastica. Nel vetro un piattino di ceramica può rovinare un intero camion di materiali".

State lavorando su questo? "Partirà una campagna di comunicazione e metteremo anche adesivi sui contenitori. Il rischio è che gli errori di pochi abbia degli effetti sul comportamento virtuoso della maggioranza".

Sara Servadei