"Rifiuti ovunque, vanno riviste le politiche del decoro urbano"

Le politiche dedicate al decoro urbano sono da rivedere. Questo il parere di Fratelli d’Italia che sabato al circolo Compagnoni, in galleria Matteotti a Lugo, presenterà la raccolta firme che il partito intende lanciare per chiedere una revisione delle strategie per la differenziata e il mantenimento del decoro cittadino e raccogliere spunti da trasformare in materiale per il programma del futuro candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Tante sono le "anomalie" rilevate, non solo in centro, ma anche e soprattutto nelle frazioni. "Facendo una passeggiata a Lugo ci si rende conto che il decoro urbano non è certo un argomento di interesse primario per l’Amministrazione Ranalli – sottolinea il coordinatore per la Bassa Romagna di Fratelli d’Italia, Rudi Capucci –. Il panorama è imbarazzante: bidoncini per la differenziata sui marciapiedi, cartacce e plastica un po’ ovunque, guano di piccioni, palazzi abbandonati fatiscenti, vetrine spaccate, negozi sfitti. Non c’è che dire: un bel biglietto da visita per la città e per l’Amministrazione. Da evidenziare che la combinazione dei paletti a delimitazione del marciapiede e la presenza dei bidoni dei rifiuti di fronte alle case restringono il passaggio in maniera tale da impedire il passaggio a carrozzine e carrozzelle. In questo modo si creano nuove barriere architettoniche. L’obiettivo dovrebbe essere invece il contrario per rendere la città più aperta e inclusiva". Ai margini del centro non va meglio, come nell’area prospicente al centro commerciale Iris dove ci sono rifiuti ovunque e dove mancano i cestiti. Ancora più drammatica la situazione delle frazioni. "Nella zona di Voltana dove il fortunale del 22 luglio 2023 ha colpito duro, ben sei mesi fa – rileva Capucci –, ci sono ancora i sacconi di materiale edile e delle lastre di eternit che i cittadini diligentemente hanno confezionato e messo al sicuro sul bordo stradale ma che Hera meno diligentemente non ha ancora ritirato. Su tutto quanto riguarda questo tema ritengo si debba fare un’attenta riflessione. Il servizio su tutto il territorio è gestito da Hera che è di fatto un fornitore di servizi. Da cittadino ritengo che il servizio non sia per niente adeguato e accettabile in questa formula".

m.s.