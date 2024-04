"Rifiuti, più passaggi per il ritiro e cassonetti con la scheda"

Nuove strategie per migliorare la gestione dei rifiuti a Lugo, aumentando le giornate di raccolta e attivando i cassonetti con scheda. È quanto propone il candidato sindaco espressione della lista civica ‘CambiAMO Lugo’, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Area Liberale. "La gestione dei rifiuti è una sfida cruciale per la nostra comunità, e richiede approcci innovativi e pragmatici – dichiara Barone –. La mia proposta mira a promuovere una gestione più efficiente dei rifiuti, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo a creare una comunità più sostenibile e responsabile". La proposta di Barone, come illustrata in un comunicato, si concentra sull’ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti attraverso "un approccio graduale e strategico".

Le nuove modalità suggerite vanno ad agire in particolare su due punti: l’aumento dei passaggi settimanali per il ritiro porta a porta della plastica e l’inserimento dei cassonetti con scheda in sostituzione proprio del porta a porta.

"L’aumento delle giornate di raccolta, inteso come temporaneo – continua la nota – mira a ridurre l’accumulo di rifiuti plastici e a migliorare la raccolta differenziata. L’obiettivo a lungo termine però è più ambizioso. Barone propone una revisione del contratto con Hera, mirando a un graduale passaggio “dalla raccolta porta a porta all’utilizzo di cassonetti con scheda”.

Questo modello, già adottato con successo in altri territori gestiti da Hera, come il Comune di Ozzano, si prefigge di ottimizzare ulteriormente il sistema di raccolta dei rifiuti, migliorando l’efficienza e promuovendo una maggiore partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata". Per approfondire la tematica dei rifiuti e attivare dei correttivi che possano essere applicati, Francesco Barone invita quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente alla discussione e a condividere idee e suggerimenti durante i banchetti allestiti in piazza Martiri.

