Rifiuti a Ravenna, divampa la polemica sulla tariffa puntuale: “Ci saranno più abbandoni”

Ravenna, 17 gennaio 2024 – “Nessun effetto incentivante, solo nuove vessazioni ai cittadini virtuosi”. Il capogruppo del gruppo consiliare Forza Italia Berlusconi per Ancarani - PrimaveRa Ravenna, Alberto Ancarani, non usa mezzi termini per commentare quanto emerso in merito alla nuova tariffa puntuale dei rifiuti nel corso di un incontro svoltosi a Cervia martedì sera. Mentre in quel comune, infatti, i cittadini da quest’anno pagheranno i propri conferimenti dell’indifferenziato considerati ‘extra’ rispetto a quelli compresi nella tariffa, a Ravenna in questo primo anno di avvio del servizio gli svuotamenti dei bidoni ‘in più’ di tutti gli utenti verranno divisi per tutti quanti, spalmati allo stesso modo tra chi è attento a differenziare e chi non lo è.

“In buona sostanza, che uno differenzi o non lo faccia poco cambia, perché alla fine anche il cittadino più virtuoso si ritroverà a dover pagare per chi non lo è, alla romana, tutto diviso tutti, come una grande pizzata in amicizia – scrive Ancarani –. Quando dovrebbe arrivare per il cittadino l’effetto positivo della differenziata combinata con la tariffa puntuale? E soprattutto quanto si può tollerare questo stillicidio di notizie a mezza bocca, fuoriuscite da incontri che si svolgono in comuni diversi dal nostro e che vengono scoperti quasi fossero segreti estorti? Fa veramente rabbrividire pensare che un’amministrazione (sulla carta) di sinistra, che non perde occasione per dichiararsi attenta al cittadino, alla giustizia, all’equità, alla perequazione, in realtà ci stia gravemente prendendo in giro, vendendoci la favoletta sul green, sull’ambiente, sul benessere animale, ma che poi nella pratica porta la nostra Ravenna a cementificarsi sempre di più, a riempirsi di rifiuti selvaggi e lanciati alla rinfusa qua e là (perché sarà questo ciò che accadrà a forza di tirare la corda), a non tenere conto dei rifiuti prodotti dagli animali domestici componenti i nuclei familiari e a fare invadere l’ambiente cittadino dai ratti e dal disordine”.

Anche la Lega lamenta “confusione e poca trasparenza”. Lo scrivono in una nota Elena Marin, consigliera territoriale del Mare, e Luca Cacciatore, segretario della sezione di Ravenna del partito. “Gli amministratori locali sembrano fare la parte dei vasi di coccio e gli utenti non sanno a chi rivolgersi per capire”. Marin e Cacciatore aggiungono che a Cervia “sono emerse molte incongruenze e scarsa chiarezza sulle modalità”, mentre a Ravenna “va ancora peggio e per un anno è prevista una incomprensibile sperimentazione. Non conterà nulla essere un utente virtuoso per i conferimenti perché i costi eccedenti, rispetto al numero dei conferimenti, sarà spalmato sull’intera utenza locale. Insomma, a distanza di circa 24 chilometri, quelli tra Cervia e Ravenna, due scelte e due trattamenti diversi a carico dei cittadini, penalizzanti entrambi. Ma il problema è a monte: l’impressione è che siano i cittadini a essere al servizio di Hera e non il contrario”.

Anche la Lega sottolinea il tema degli abbandoni: “C’è più di un dubbio sulle ricadute di tariffe basate sul numero di conferimenti. Non credo sia difficile prevedere che per pagare meno ci sarà chi si arrangerà a buttare rifiuti altrove creando più degrado. Ma non convincono neppure le motivazioni della variabilità delle quote sulla base della metratura degli alloggi o del numero dei componenti: anche in questo caso le variabili potrebbero creare trattamenti difformi in modo ingiustificato”.