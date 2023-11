Rifiuti, posticipata la scadenza

È stata posticipata la scadenza del QR Code per velocizzare le richieste di recupero di materiale da costruzione e dell’amianto post eventi estremi. La scansione del codice, attivo fino alla fine dell’emergenza, produce un modulo online grazie al quale Hera pianifica i singoli ritiri: viene effettuata in media circa 50 volte a settimana.

Il QR Code, attivo dal 1° agosto per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti, soprattutto quelli da costruzione generati degli eventi meteo estremi, avrà le seguenti scadenze: il 30 novembre per i rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione e il 27 gennaio 2024 per quelli da fortunale. Il codice sta consentendo di accogliere, con maggiore celerità le richieste per la raccolta di questi tipi di rifiuti.