"Rifiuti, qualche disservizio e tante domande"

Si stanno confermando di grande interesse gli incontri organizzati da Hera e Amministrazione comunale con i cittadini per spiegare la nuova tariffa corrispettiva puntuale partita, istituita a Cervia con l’inizio del 2025. Dopo il primo appuntamento, che ha aperto il calendario per i quartieri di Cervia e Milano Marittima, la settimana scorsa si è parlato dell’argomento anche nel forese – con l’incontro per i quartieri di Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa inferno e Sant’Andrea. Le criticità e gli obiettivi per il forese non sono molto diversi da quelli della costa dove sono presenti però, oltre a una maggiore concentrazione di abitazioni private e centinaia tra hotel, stabilimenti balneari e altre attività economiche.

"L’incontro ha riscosso tantissimo successo – spiega Loretta Sintoni, presidente del Consiglio di Zona Pisignano-Cannuzzo –. Il forese è caratterizzato più da abitazioni private e poche attività economiche rispetto alla costa e il dibattito è stato molto interessante e con tantissime domande. È stato spiegato in cosa consistono le novità. Sono state anche rilevate alcune criticità e, soprattutto, sono stati chiariti i dubbi. Quando ci sono questi cambiamenti il cittadino ha bisogno di abituarsi a differenziare di più. Io personalmente ritengo che questa sia la direzione giusta perché differenziare di più porta a un maggiore decoro urbano e ad avere materie prime a minor costo perché si ricicla. Il cittadino, certo, avverte però l’aumento del costo. Ci è stato garantito che l’aumento sarà minimo se i conferimenti in più sono pochi". Il successo dell’incontro si spiega anche perché – continua Sintoni – "c’era forse bisogno di fare un punto generale sul sistema di raccolta differenziata e i cittadini ne hanno approfittato. L’occasione è stata colta per segnalare anche qualche disservizio che a volte accade con Hera. Oppure per capire come fare se qualcuno si trova nel proprio bidoncino il sacchetto gettato in modo inappropriato dal vicino di casa. Sono state date diverse informazioni e il Comune ha messo a disposizione dei numeri che possono essere usati in casi di problemi o chiarimenti. Da parte dell’Amministrazione e di Hera abbiamo riscontrato la massima disponibilità a risolvere i problemi". Anche qui si conferma il punto critico del ritiro dei presidi personali: "Tra le questioni maggiormente sentite – conclude la presidente del Consiglio di Zona Pisignano-Cannuzzo – c’è quella dei pannolini e pannoloni. Ci è stato detto di rivolgersi a Hera per poter richiedere agevolazioni per il conferimento. La multiutility è sempre stata disponibile a risolvere la criticità, è un servizio ormai consolidato. Insomma, l’incontro è stato esaustivo e in ogni caso da Hera sono sempre a disposizione".

Gli ultimi due incontri organizzati dalla multiutility e dall’Amministrazione comunale di Cervia - Milano Marittima sono in programma questa sera al centro sportivo di via Tamigi 11 a Savio e martedì 4 febbraio alla sala Malva in via dei Papaveri 43 a Cervia, entrambi con inizio alle 20.30.

Ilaria Bedeschi