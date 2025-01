Rifiuti, ultimi due incontri sulla tariffa puntuale

Nei prossimi giorni sono in programma gli ultimi due incontri organizzati da Hera e Amministrazione comunale per informare i cittadini sulla nuova tariffa corrispettiva puntuale: martedì 28 gennaio alle 20.30 al Palasavio di via Tamigi 11 e martedì 4 febbraio nella sala Malva Nord in via Papaveri 43 a Cervia. I primi appuntamenti hanno riscosso tantissimo interesse tra i cittadini che vogliono capire il funzionamento della nuova tariffazione e cercare di risparmiare, dove possibile, evitando passaggi in più per l’indifferenziata e multe. Tuttavia la nuova modalità desta ancora dubbi e il timore di molti è quello di trovare un aumento di rifiuti abbandonati. Il vero banco di prova sarà il lungo periodo di festa tra Pasqua e 1° maggio quando la stagione turistica prenderà avvio con l’apertura della maggior parte delle attività economiche e saranno stabilite le tariffe per i passaggi variabili rispetto alla quota fissata da Hera.

La nuova tariffa è partita lo scorso 1° gennaio per scelta del Comune di Cervia con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata, mandando in soffitta la Tari, e passare alla tariffa corrispettiva puntuale (Tcp). Grazie a questa, la bolletta terrà conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto dagli utenti, che verrà misurato dai sistemi di Hera. Intanto dalla multiutility arrivano alcune specifiche su come conferire alcuni tipi di rifiuti. Prima di tutto, per risparmiare, meglio esporre il contenitore dell’indifferenziato solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty (apribile con tessera), gettare il sacchetto riempito adeguatamente. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Per quanto riguarda le traversine igieniche, che si utilizzano per i cani e le loro deiezioni, si conferiscono nell’indifferenziato. Le lettiere compostabili degli animali domestici, invece, fatte generalmente di amido o mais, se l’etichetta riporta la norma UNI EN 13432:2002, vanno nell’organico. Vanno nell’indifferenziato gli scontrini, il legno trattato o verniciato, i frammenti di ceramica e cristallo, i fazzoletti da naso e la carta da forno, la carta del macellaio. Anche i pannolini e pannoloni vanno nell’indifferenziato: per tutelare le famiglie che li utilizzano, a Cervia saranno conteggiati gratuitamente 2.160 litri in più all’anno per ogni persona di questi nuclei. Vanno conferiti nella carta il tetrapak e i cartoni della pizza senza residui di cibo, mentre i tovaglioli di carta usati vanno nell’organico, così come i panni, le carte da cucina tipo scottex e le ceneri spente. In caso di dubbi si può consultare il sito www.ilrifiutologo.it, anche in app.

Ilaria Bedeschi