"Rifiuti, urgono correttivi". Ancisi e i nei della raccolta

Il servizio della raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro di Ravenna, è "fallimentare" e le tariffe della tassa rifiuti "vessatorie". Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia, dedica un capitolo importante del proprio programma ad una serie di proposte, correttive e migliorative del sistema di raccolta dei rifiuti dalle case sparse alle isole ecologiche, dai cassonetti agli sfalci estendendo gli orari di apertura delle stazioni ecologiche alla domenica mattina.

"Per le case sparse del forese, la raccolta porta a porta integrale – scrive Ancisi in una nota - costituisce la soluzione più pratica. Per la città e le frazioni s’impose, però, a beneficio anche della percorribilità dei marciapiedi e del decoro complessivo della città, gravata da un eccesso di contenitori per la raccolta dei rifiuti, il ritorno alla raccolta stradale meccanizzata, organizzata per isole ecologiche". D’altra parte, scrive sempre Ancisi, la Tcp (tariffa corrispettiva puntuale) "dovrà essere impostata su modalità di accertamento delle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti a cui corrispondano tariffazioni eque, non più vessatorie". Per quel che riguarda le isole ecologiche di base (Ieb), si propone l’uso di cassonetti dell’indifferenziata con apertura mediante dispositivi elettronici, tra cui per esempio la carta Smeraldo (già in uso da Hera), privi di leve e maniglie anche per ragioni igieniche. È inoltre necessario reintrodurre nelle Ieb i cassonetti dell’organico, idonei alla raccolta meccanizzata e dotati di bocchetta (non calotta) limitatrice, allo scopo di ridurre i conferimenti di materiale estranee ma apribili con pedale.

Inoltre, Ancisi propone di istituire, qualche nuova Isola ecologica avanzata (Iea), "con la presenza di contenitori per abiti usati ed oli alimentari e di cassonetti per la raccolta di piccoli Raee (rifiuti elettrici ed elettronici, quali cavi, lampadine led, cellulari, pile, tostapane, sveglie, spazzolini elettrici) e di piccoli ingombranti domestici, evitando così che vengano abbandonati per strada o nell’ambiente. È comunque necessario estendere gli orari di apertura delle Stazioni ecologiche dalle 7 alle 20, dalle 9 alle 12.30 la domenica. Infine, Ancisi propone una programmazione frequente dello spazzamento delle aree circostanti le isole ecologiche e una disinfezione almeno semestrale dei cassonetti e delle postazioni tramite lavaggio così come dello spazzamento meccanizzato e manuale della sede stradale e delle piste ciclopedonali, della rimozione delle erbe infestanti in area urbana e della pulizia periodica delle caditoie.

Giorgio Costa