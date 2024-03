Riflessioni su democrazia e valori del cristianesimo

Oggi alle 18.45, nella sala ‘Don Oreste Benzi’ del Palazzo Galletti Abbiosi in via di Roma 140, si tiene la conferenza ’Caratteri e confini della democrazia’ cui giovedì 23 maggio seguirà una seconda dal titolo ’La democrazia. Un ordine sociale senza dottrina sociale? Riflessioni cattoliche’. I due appuntamenti si inseriscono nell’ambito del programma formativo Ucid 2024 con il ciclo di incontri ’Libertà e potere: la questione della democrazia’. Gli incontri sono a cura di don Paolo Bagnoli. A questo proposito San Giovanni Paolo II nel 2005 spiegava come l’etica sociale cattolica appoggiasse la soluzione democratica tenendosi tuttavia lontana dal canonizzarne il sistema. Joseph Ratzinger sosteneva che "la democrazia è in grado di funzionare solo se la coscienza funziona, essa resta priva di contenuti se non si orienta verso i valori morali fondamentali del cristianesimo che sono realizzabili anche senza una confessione cristiana".