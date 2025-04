Rifondazione comunista, due giorni di festa del lavoro

Il circolo di Rifondazione Comunista ’Un altro mondo è possibile’ di Ravenna, insieme ai circoli ’Mario Babini’ di Conselice e ’Che Guevara’ di Cervia, propongono la due giorni dedicata alla Festa dei lavoratori presso il campo sportivo di Mezzano, in via don E. Tanasini. Si parte alle 19.30 con la cena. Alle 20.45 concerto della la cantante Martina Zannoni accompagnata da Enzo Casadei (chitarra), Mauro Casadei (tastiere), Marco Turchetti (batteria), Dedo (basso). Domani il tendone apre alle 12.30 per il pranzo. Alle 15 incontro con candidati della lista di Rifondazione Comunista alle prossime Amministrative; interverrà la candidata sindaca della coalizione di sinistra, Marisa Iannucci.