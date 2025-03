Rifondazione irritata dalla fuga avanti : "Potevano aspettare"

In un’epoca in cui spesso le assemblee delle forze politiche appaiono ‘pilotate’ dai dirigenti, quella che ha in programma oggi Ravenna in Comune si distingue almeno per un elemento: nessuno ha idea di come finirà. Sarà il voto dei presenti a decidere la direzione che la lista prenderà in direzione delle prossime amministrative. Perfino la candidatura di Marisa Iannucci, arrivata nelle ultime ore da parte di Potere al Popolo, viene letta in due maniere opposte: da un lato come operazione volta a ‘facilitare’ i lavori dell’assemblea – la quale si troverebbe almeno davanti a un candidato da sottoporre al voto – dall’altro come un’uscita piuttosto irrituale a poche ore da un’assise in programma da tempo.

"Potere al Popolo avrebbe potuto avanzare quella proposta direttamente in assemblea – fa notare Iuri Farabegoli, al timone di Rifondazione Comunista a Ravenna – non capisco perché giocare d’anticipo in questa maniera. È una mossa che complica le condizioni di partenza per arrivare a una candidatura comune". Proprio il ruolo di Rifondazione è tuttavia ancora da decifrare: lo storico partito fondato nel 1991 e a lungo guidato da Fausto Bertinotti è oggi talvolta tratteggiato dalle altre liste come un qualcosa di simile a un ‘oggetto misterioso’, spesso assente dai riferimenti che Potere al Popolo, Pci e Ravenna in Comune fanno gli uni in direzione degli altri, tanto da far dubitare molti sulla reale collocazione, anche in vista delle amministrative. "A questo proposito voglio sgombrare il campo dai dubbi: Rifondazione è saldamente parte della sinistra che si considera alternativa al campo largo a guida Pd – assicura Farabegoli –. Il fatto che il nostro congresso si sia concluso con un’apertura al Partito democratico su temi quali i referendum o l’antifascismo non significa che entreremo nel campo largo. Il Pd per noi non è un nemico, ma rimane un avversario". Ravenna in Comune, da parte sua, non si scompone davanti alla mossa di Potere al Popolo: "La nostra assemblea è sovrana, e come tale ci rimettiamo tutti alla sua decisione", commenta il portavoce Paolo Secci, senza chiarire se il gruppo di lavoro deputato a individuare una candidatura abbia anch’esso trovato la convergenza su Iannucci, o se invece quella di Potere al Popolo sia una fuga in avanti. "Ad assemblea riunita faremo le nostre comunicazioni".

f.d.