Riforma dello sport, ecco cosa cambia Se ne parla oggi in Cna

La riforma dello sport sarà il tema al centro dell’incontro promosso per oggi dalla Cna, alle 17 presso la Sala Bedeschi di Cna in viale Randi 90 (sarà disponibile il collegamento online).

Il seminario prevede un intervento introduttivo della Regione Emilia-Romagna sulle azioni per lo sport previste per il 2023-2024. Le novità della riforma verranno approfondite da Francesca Colecchia, responsabile settore consulenze di Arsea srl, esperta in diritto delle organizzazioni sportive dilettantistiche e degli enti del terzo settore. La riforma riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche, gli enti del terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.