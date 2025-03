"Riforme per aiutare le aziende della pesca e quelle agricole"

"Difendiamo le aziende agricole e della pesca Italiane". Questo il titolo dell’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Renato Esposito. In caso di approvazione si chiede un impegno al sindaco "perché si faccia portavoce presso i competenti uffici della Regione delle giuste istanze del mondo agricolo e della pesca per trovare soluzioni urgenti ed efficaci".

Servono, scrive il consigliere, "riforme vere e proponiamo alla politica obiettivi chiari discussi nei presidi (come quelli fissati con la Campagna dei #99giorni per salvare l’agricoltura e la pesca) che poniamo come base per una stagione ormai non più rinviabile visto i dati dell’agricoltura e della pesca produttiva (l’Italia ha perso in trent’anni la metà delle sue aziende agricole e della pesca e rischia seriamente di perdere irrimediabilmente un grande patrimonio di lavoro, saperi, cultura del territorio). Ma le riforme sono possibili solo se evitiamo che la crisi arrivi alle estreme conseguenze e le aziende chiudano. Occorrono un Piano straordinario e misure straordinarie assunte, come prevedono i trattati comunitari, anche in deroga alle norme ordinarie perché per l’Italia le aziende agricole e della pesca produttiva sono una risorsa economica, sociale e di tutela ambientale strategica".

Tutti i dati raccontano l’agroalimentare italiano "come un sistema ricco fatto da agricoltori e pescatori sempre più impoveriti. Sono le aziende produttive quelle che pagano il prezzo della crisi. In venti anni hanno chiuso oltre il 50% delle aziende della pesca e agricole (meno 500.000 solo negli ultimi dieci anni). Del totale di 1,3 milioni chiuse, il 75% è in montagna o collina (con l’abbandono delle aree coltivate pari a circa 850.000 ettari in zone particolarmente vulnerabili dal punto di vista ambientale, idrogeologico e sociale)".