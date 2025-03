Il rigassificatore disormeggiato: “Condizioni meteo critiche”

Ravenna, 3 marzo 2025 – La nave rigassificatrice BW Singapore oggi è nuovamente visibile all’orizzonte dalla spiaggia di Punta Marina. Arrivata venerdì al terminale Snam ex Petra, sabato alle 9 è stata disormeggiata per la prima volta in un test reale, e non a tavolino, un adempimento previsto da una delle procedure di sicurezza. Dopo essere rimasta ancorata per 48 ore a 12 miglia dalla costa, oltre la piattaforma Garibaldi, questa mattina alle 8 è stata presa in carico dai servizi tecnico-nautici ed entro metà giornata dovrebbe essere agganciata nuovamente alla piattaforma.

La piattaforma al largo, senza la nave rigassificatrice BW Singapore. Nel tondo al momento dell’arrivo a Ravenna, venerdì

L’anticipo della prova di disormeggio è stato deciso in base al bollettino meteo, che per la notte tra sabato e domenica prevedeva condizioni non conformi ai parametri di sicurezza stabiliti dal regolamento messo a punto dal comandante della Capitaneria di porto, Michele Maltese. Come l’ormeggio di venerdì, anche il disormeggio di sabato si è svolto senza criticità. Piloti, ormeggiatori e rimorchiatori, sotto il coordinamento della Capitaneria, ne hanno verificato tutte le fasi che, tra l’altro, possono essere gestite anche da remoto. Soddisfatti il capopilota Roberto Bunicci, il general manager della società di rimorchio Sers Fabio Occhinegro e il presidente del Gruppo Ormeggiatori Alberto Antonelli, che sottolineano come il livello di attenzione sia alto e nulla venga lasciato al caso.

I servizi tecnico nautici saranno potenziati fino a quando non verrà conclusa la diga frangiflutti, che consentirà l’attracco sicuro al terminale Snam, anche se le condizioni meteo sono avverse, della BW Singapore e delle metaniere che trasporteranno il gas naturale liquefatto. A realizzarla è il raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo RCM Costruzioni e gli spagnoli di Acciona Construccion, che si è aggiudicato l’appalto indetto dall’Autorità portuale.

L’infrastruttura è lunga 880 metri, larga 24, alta 10,5 sopra il livello dell’acqua e profonda 17 metri. I lavori dovranno concludersi entro il 2026. Al cantiere nei prossimi giorni prenderà il via l’operazione più delicata e cruciale: il campo prove, che dovrà verificare se la tecnica di consolidamento progettata per il fondale sotto la diga darà le garanzie necessarie. È stato, infatti, dragato il basamento, con il fondale portato da meno 15 a meno 17 metri. Per rinforzarlo, si procederà con l’iniezione di colonne di ghiaia per circa dieci metri in profondità. Su questo fondale sarà posizionato uno strato di massi di diverse dimensioni, che sosterrà i cassoni riempiti di materiale inerte (sassi) e, sopra di essi, il muro paraonde. Il contratto per la costruzione dell’infrastruttura ha un valore di 270 milioni di euro a carico di Snam.