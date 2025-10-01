Rigassificatore e gas russo, l’ira della Regione: “Che non accada più”

Ravenna, 1 ottobre 2025 – Quanto ricostruito dalla trasmissione di Rai 3 ‘Presa Diretta’, andata in onda domenica scorsa, secondo cui il rigassificatore di Ravenna, al largo della costa romagnola, avrebbe ricevuto lo scorso 14 luglio un carico di gas russo porta alla luce un fatto “inaccettabile”.

Così il vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla a seguito di una interrogazione presentata dai consiglieri regionali di Simona Larghetti di Avs e Andrea Costa del Pd in cui si chiede alla Giunta di fare chiarezza sulla vicenda e, in particolare, sui soggetti economici coinvolti e compensazioni per il territorio.

“Riteniamo inaccettabile che si acquisti Gnl da fornitori russi - osserva Colla - quando i rigassificatori erano concepiti proprio per determinare l’indipendenza dal gas proveniente da Stream 2, Stream 1 e dal tubo di pompaggio russo verso l’Europa. Pertanto - assicura Colla - formalizzeremo agli organismi competenti di controllo che tali fatti non debbano più succedere. Per quanto riguarda definire modelli di compensazione, condividiamo la sollecitazione, pur rimarcando che andrebbero ad implementare le leggi già vigenti in merito”, chiosa.

Nei giorni scorsi, viene osservato nell’interrogazione, Snam ha confermato l’arrivo di gas russo precisando di non comprare né vendere gas ma di fornire solo servizi di trasporto e rigassificazione a chiunque li richieda. Dal 2022 nell’Unione europea non esistono infatti divieti all’importazione di gas naturale liquefatto dalla Russia se il terminale è collegato alla rete di trasporto, come avviene a Ravenna.

“Ci sembra opportuno che la Regione aumenti il suo controllo nei confronti degli organismi di controllo - sottolinea Larghetti - non possiamo permettere che l’Italia diventi e ritorni ad essere un mercato del gas russo. Per quanto riguarda una discussione più ampia su quella che deve essere una misura compensativa - argomenta sempre Larghetti - penso che dobbiamo andare a condividere la rendita con le comunità locali perché le infrastrutture energetiche danno una rendita fissa”. Il caso, sollevato da Europa Verde la scorsa settimana durante una conferenza stampa, ha fatto molto discutere in città