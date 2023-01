Rigassificatore, petizione per correggere gli errori

Il gruppo apartitico Vivi Ravenna Verde, basandosi sulle informazioni tecniche fornite dall’ingegner Riccardo Merendi, ha deciso di indirizzare una petizione al sindaco perché si attivi per pretendere la correzione degli errori contenuti nel progetto del rigassificatore di Ravenna.

Infatti, nonostante le numerose osservazioni e richieste inviate a tutti i soggetti coinvolti nell’iter di approvazione, i documenti del progetto contengono ancora gli errori segnalati e non corretti. I motivi sono diversi. I documenti, nonostante le segnalazioni, contengono ancora errori che rendono l’impianto pericoloso. Occorre accertare se nelle migliaia di pagine che costituiscono gli oltre mille file della procedura ci siano altri errori oltre a quelli segnalati e non corretti. Occorre accertare come si potrà mettere in funzione il gasdotto se il nulla osta rilasciato dal Ministero per costruirlo è subordinato a una condizione impossibile da soddisfare. Il terzo punto pare paradossale: nel decreto di approvazione è stabilito che tutte le ’prescrizioni’ poste dagli enti che hanno rilasciato le autorizzazioni sono "vincolanti" e devono essere "obbligatoriamente ottemperate", il nulla osta in questione è subordinato alla condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità al contenuto di un certo documento

Il punto di raccolta moduli e firme è presso Mambo pizza, in via Romea sud 139b, Ravenna.

Vivi Ravenna Verde