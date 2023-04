Rigenerazione urbana in via Salara Nuovo look per ‘Casa Pittoni’

Importante progetto di rigenerazione urbana in via Salara, nel cuore di Ravenna. A finire sotto i ferri sarà ‘Casa Pittoni’, immobile residenziale edificato nei primi anni ’50 e successivamente ampliato, che si trova ai civici 32 e 34 di via Salara. Come si legge sul sito internet dell’impresa che si occuperà del cantiere, la ‘Matteo Raggi Costruzioni’, "lo studio di fattibilità, già verificato con i competenti organi comunali e della Soprintendenza di Ravenna, prevede la realizzazione di 8 unità residenziali, 3 garage, oltre a posti auto e cantine. Il complesso residenziale sarà migliorato sismicamente e riqualificato energicamente (infissi schuco e cappotto) per arrivare al risultato di una classificazione energetica massima, A4".

Il cantiere sarà avviato domenica 16 aprile quando verrà effettuato il trasporto della gru all’interno dell’area privata ai civici 32 e 34. Salvo condizioni meteo particolarmente avverse, come si legge in un volantino distribuito nelle abitazioni della strada del centro storico, "dalle 6 alle 21" "il tratto stradale posto in corrispondenza dell’area di intersezione tra via Salara e via Matteucci verrà chiuso al traffico veicolare e pedonale. Conseguentemente a tale chiusura l’area e le strade limitrofe subiranno importanti modifiche alla circolazione e alla sosta". Nel dettaglio, come si legge ancora nel volantino, "via Salara tratto via Gamba - area di cantiere: strada a fondo chiuso, doppio sneso di circolazione per i soli veicoli diretti all’area di carico e scarico di fronte all’hotel Bisanzio; via Salara tratto via P. Alighieri - area di cantiere: strada a fondo chiuso, doppio senso di circolazione con ingresso e uscita da via P. Alighieri per i soli veicoli diretti alle proprietà private e divieto di sosta su entrambi i lati; via P. Matteucci tratto via Zanzanigola - area di cantiere strada a fondo chiuso, doppio senso di circolazione e sosta consentita negli attuali spazi di sosta; via Gamba senso unico di marcia da via Salara verso via P. Traversari; via P. Traversari tratto via Gamba - via P. Alighieri: senso unico di marcia verso via P. Alighieri; via P. Alighieri tratto via P. Traversari - via Salara: senso unico di marcia verso via Salara; via Zanzanigola: senso unico di marcia da via P. Matteucci a via P. Alighieri".