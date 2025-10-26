Rigenerazione urbana. Nuova vita al Parco Azzurro

Si è tenuta ieri l’inaugurazione del Parco Azzurro di via Paolo Galli a Faenza, a seguito del completamento degli interventi di rigenerazione e manutenzione straordinaria che hanno trasformato l’area in uno spazio moderno e inclusivo, destinato al gioco, all’attività sportiva e alla socialità.

L’area verde, situata tra via Fratelli Rosselli e via Testi, è stata formalmente restituita alla cittadinanza, sebbene sia stata una delle zone più gravemente colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, che avevano sommerso la zona con acque e fango, compromettendo il campetto da basket e le attrezzature ludiche. La serie degli interventi è stata coordinata dall’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina – Servizio Manutenzione del Verde Faenza e rientra in un progetto di rivitalizzazione promosso dal Comune nell’ambito del Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno, dedicato alla sicurezza urbana, con l’obiettivo primario di contrastare il degrado e l’incremento della sicurezza, trasformando l’area in un luogo maggiormente vissuto e promotore di relazioni positive.

L’investimento complessivo per le due fasi di intervento ammonta a 48.900,59 euro per la rigenerazione urbana e circa 39.000 euro per la manutenzione straordinaria post-alluvione, per un totale di circa 87.900 euro, tra finanziamenti statali, donazioni private e fondi per la ricostruzione.

Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, l’investimento ha consentito l’installazione di nuove attrezzature ludiche per diverse fasce d’età, come giochi a molla, pannelli interattivi, una casetta in legno e un castello con torri, ponti e scivoli, oltre ad attrezzi ginnici per l’attività sportiva all’aperto, quest’ultima un’implementazione volta ad arricchire il parco e il suo valore aggiunto. I lavori, eseguiti dalla ditta Holzhof, sono stati completati con la posa di nuovi arredi urbani, tra cui panchine e cestini. La fase di manutenzione straordinaria, supportata da circa 39.000 euro, ha permesso il completo ripristino delle superfici sportive danneggiate, con la realizzazione di nuovi manti sintetici impermeabili, segnature regolamentari, e la sostituzione delle attrezzature con pali e canestri in acciaio zincato dotati di protezioni antitrauma; il campo è stato migliorato a livello qualitativo per offrire un servizio ottimale, e le collinette ripristinate fungono anche da piccole tribune naturali per il pubblico.

Le opere, affidate alla ditta Olimpia Costruzioni, hanno permesso di rendere l’area pienamente agibile e sicura, con l’ulteriore ripristino e ampliamento degli stradelli ciclopedonali per migliorarne la fruibilità.