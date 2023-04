Righini, si rafforza il cantiere navale Primo cargo sotto manutenzione La Capitaneria: "Bene per il porto"

Al Cantiere navale Righini, in via XIII Marzo in ambito portuale, è arrivata ieri la prima nave che sarà sottoposta a un intervento di manutenzione e riparazione, dopo il rafforzamento dell’attività cantieristica avviato nei giorni scorsi. Il sito produttivo conta oltre 30.000 metri quadrati e, quindi, non manca certamente lo spazio per eseguire manutenzioni, piccoli interventi d’emergenza, lavori per garantire la sicurezza della navigazione disposti dalla Capitaneria di porto dopo gli accurati controlli che vengono svolti costantemente sulle navi che fanno scalo nel porto ravennate. La nuova veste potenziata del cartiere è stata presentata in questi giorni al Direttore marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del porto di Ravenna, Francesco Cimmino, in un incontro al quale hanno partecipato Renzo Righini, amministratore della società Flli Righini, e l’avvocato Simone Bassi. "Un cantiere che rafforza la capacità nel settore delle riparazioni e manutenzioni navali rappresenta certamente un punto importante a favore del porto di Ravenna nel suo complesso" commenta Cimmino. "Parliamo di una facility colta con favore anche dagli armatori. Tra l’altro la banchina presente al servizio del cantiere potrà tornare utile per gestire quelle navi che devono restare in porto alcuni giorni prima di riprendere a navigare. Tra l’altro, incontrando Righini, ho scoperto che quello delle riparazioni navali è stato il settore da dove è iniziata l’attività portuale della sua famiglia. Infine, Righini ha assunto anche alcuni professionisti che prima operavano in questo ambito, ma in un’altra società che ha però ceduto l’attività. Anche questo è un fattore positivo". Nel 1951, anno ufficiale di nascita, la Righini comincia l’attività occupandosi di manutenzioni industriali e navali: ora, la crescita delle riparazioni su navi in via XIII Marzo, rappresenta quindi la prosecuzione di lavori che sono stati strategici nella fase di sviluppo iniziale dell’azienda.

Il problema di rilanciare le riparazioni navali si è posto con la cessione al Gruppo Ferretti, da parte di Rosetti Marino, del cantiere San Vitale, a Marina di Ravenna. Qui l’azienda di via Trieste – che ora punta principalmente sugli impianti funzionali alla transizione energetica - ha sempre costruito rimorchiatori e altri tipi di navi. Recentemente, un superyacht. Qui svolgeva anche riparazioni navali, avendone le competenze interne e le necessarie attrezzature, in collaborazione con la Righini. Il Gruppo Ferretti non si occuperà di queste attività e a San Vitale costruirà grandi imbarcazioni delle linee Wally e Infynito.

