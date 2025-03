"Rilanciare il turismo a Marina"

Giovanni Morgese, candidato sindaco della Democrazia Cristiana di Ravenna, e Mauro Bertolino, candidato vice sindaco, annunciano il loro impegno a rilanciare il turismo camperistico a Marina di Ravenna. Queste le prime due proposte.

1) Sostegno alla Pro Loco e alle realtà locali: "L’amministrazione futura sarà un alleato delle associazioni locali, come la Pro Loco di Marina di Ravenna, e lavorerà in sinergia per promuovere il territorio e garantire un sostegno concreto a chi già si impegna nella valorizzazione del nostro patrimonio".

2) Creazione di aree camper attrezzate "Il miglioramento e la creazione di aree di sosta attrezzate per camper saranno una priorità. L’obiettivo è rendere Marina di Ravenna una destinazione organizzata, sicura e accogliente, dove i turisti possano fruire di servizi di alta qualità".