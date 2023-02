Rilascio passaporti, open day in Questura

La Pasqua si avvicina e il Questore Giusi Stellino intende agevolare i cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero. La Questura di Ravenna dopo il successo ottenuto dai precedenti quattro Open Day, ha predisposto, per i cittadini residenti in provincia, ulteriori aperture straordinarie degli sportelli per la presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto nelle giornate di questo sabato e di domenica 26, con apertura degli uffici della Questura e dei Commissariati di Faenza e Lugo dalle 8.30 alle 13.30. L’apertura straordinaria di sabato è riservata ai cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero con urgenza e partenza prevista entro il 31 marzo 2023 compreso, mentre quella di domenica 26 febbraio è dedicata a coloro che abbiano l’urgenza di lasciare il territorio nazionale entro il 30 aprile di quest’anno. Ogni persona dovrà avere al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica e via dicendo) come indicato nelle pagine internet della Polizia di Stato all’indirizzo: https:www.poliziadistato.itarticolo10301