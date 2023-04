Oggi pomeriggio, sabato 1 aprile, alle 17.30, nell’Aula Magna della Casa Matha, il Comitato ravennate della Società Dante Alighieri ricorderà Pablo Picasso (1881- 1973) nel cinquantesimo della morte CON “Rileggendo Guernica, tra storia e arte”.

Interverranno Maria Rita Bentini, docente dell’Accademia di Belle arti di Bologna e Andrea Baravelli, docente di storia contemporanea all’Università di Ferrara.

La conferenza, interrogandosi su cosa rappresenti la sua immensa opera per la contemporaneità, offre una rilettura di “Guernica”, il suo più grande e influente capolavoro che nel 1937 rappresentò la Spagna, su commissione del governo repubblicano, all’Esposizione Universale di Parigi.

L’opera, che nasce nello sfondo della guerra civile spagnola, non potrà tornare in Spagna e nel tempo diverrà un rinnovato appello al mondo, denunciando la guerra e la sua violenza cieca. Fino al 1981, quando da New York la grande tela giunge a Madrid.

Il dialogo sarà un’occasione per una riflessione tra arte e storia e sul ruolo dell’artista.