Rimbamband, quando l’arte è sana follia

La rassegna ’Comico 2023/24’ del teatro ’Walter Chiari di Cervia’ si chiude domani sera alle ore 21 con la Rimbamband e lo spettacolo ’Manicomic’, la cui regia è firmata da Gioele Dix (Info: 0544/975166).

La stralunata band è composta da Raffaello Tullo, Renato Clardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno. Dopo la rappresentazione cervese, lo spettacolo replicherà il giorno successivo, martedì 5 marzo alle ore 21, al teatro Alighieri di Ravenna (info 0544-249244) per la rassegna ’Comico’, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

Tutti i membri della Rimbamband suonano e, spiega Accademia Peduta in una nota, sono più o meno consapevoli di essere affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbo della personalità multipla, sindromi ossessivo compulsive.

Un medico psichiatra prova, attraverso un percorso terapeutico, a sbrogliare questa intricata matassa e a condurre i suoi pazienti alla guarigione: musica, sport, teatro, viaggi, cinema... tutto è terapia. Ma i pazienti sono duri a guarire e, nonostante i continui richiami del terapeuta e le loro migliori intenzioni, non riescono a liberarsi dalle loro ossessioni. Una sorta di ’Qualcuno volò sul nido del cuculo’ in versione comico/teatrale, in cui la follia si trasforma in libertà, energia, divertimento e creatività.