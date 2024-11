"Rimborsi da alluvione, ancora troppi ritardi"

Rinvio del Piano speciale e ristori che non arrivano: Legacoop Romagna esprime preoccupazione per il futuro, e il presente dei cittadini e delle imprese alluvionate. "L’approvazione del Piano speciale del Commissario straordinario, inizialmente prevista per il 28 ottobre scorso, è stata rinviata – scrive Legacoop –, un ritardo che si somma a una lunga serie di rinvii e incertezze". Continua la nota: "L’accesso a Sfinge, lo strumento informatico per il riconoscimento dei danni e la loro liquidazione, è ancora oggi troppo complicato, in particolare per le imprese agricole più grandi. Meno del 2% dei soggetti alluvionati ha ricevuto un ristoro dallo Stato e che i rimborsi hanno coperto circa l1,8% dei danni". Ci sono anche, scrivono, "segnali di ottimismo dalla Regione. Bene l’aumento del Cis (Contributo di immediato sostegno) per i cittadini colpiti dalle alluvioni del 2023 e 2024, che ora è di 10mila euro. Soddisfazione anche per l’attivazione del contributo di 20mila euro per le imprese, previsto dalla normativa di Protezione Civile per le situazioni di emergenza e mai reso operativo". Spiega e il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi: "Sono spiragli, ma importanti. Positiva anche la proposta avanzata dalla Regione, d’intesa con gli Enti locali e con tutte le rappresentanze sociali del Patto per il Lavoro e il Clima, di un percorso che consenta di approvare il Piano Speciale e contestualmente dare avvio a un primo stralcio di interventi che comprende le opere più urgenti nei diversi bacini. Questo primo stralcio richiederebbe nel triennio 2025-2027 circa 877 milioni, che consentirebbero di avviare gli interventi decisivi".

Ci sono poi i ritardi, con "il caso emblematico di Romagna Faentina e Bassa Romagna". Continua la nota: "Risultano emblematici i dati aggiornati alla data del 5 novembre relativi a due territori pesantemente colpiti: l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Le famiglie hanno presentato alla Regione poco più di 15mila domande di Contributo per Immediato Sostegno: 7.001 nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna e 8.008 in quello della Romagna Faentina. Le domande presentate sulla piattaforma Sfinge nei due territori risultano in tutto 803 (444 per i Comuni della Bassa Romagna e 359 per quelli afferenti all’Unione della Romagna Faentina). Si tratta del 5,3% di chi ha richiesto il Cis alla Regione. Da notare che il Cis è il contributo che fotografa in maniera più chiara le dimensioni dell’impatto dell’alluvione. Per quanto riguarda le aziende, nel territorio della provincia di Ravenna sono state colpite 15.500 imprese (7.500 aziende produttive e circa 8.000 agricole). Sulla piattaforma Sfinge, le aziende hanno presentato 280 domande (138 per la Bassa Romagna e 142 per la Romagna Faentina)". "Si tratta di numeri che parlano da soli e che, se mai ce ne fosse ancora bisogno, dimostrano l’assoluta necessità di una decisa accelerazione delle opere da realizzare per la messa in sicurezza del territorio, della semplificazione delle procedure, delle possibilità di sviluppo sul territorio dopo le alluvioni", dichiara il coordinatore dell’area di Ravenna, Mirco Bagnari.