Rimborsi presto operativi gli sportelli

Da martedì 5 marzo saranno attivi gli sportelli di assistenza della struttura commissariale per le domande di rimborso: è già possibile prenotarsi. Come annunciato dalla struttura commissariale, saranno attivi già dalla settimana prossima gli sportelli di assistenza per cittadini e imprese - accompagnati dai loro tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate - che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del maggio scorso. A Ravenna gli sportelli saranno aperti martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7, le tre settimane successive nelle giornate di martedì e mercoledì, sempre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. L’amministrazione ha messo a disposizione spazi nel polo degli uffici di viale Berlinguer 30. Prenotazioni: sul sito www.comune.ra.it è presente una notizia con il link al portale per prendere l’appuntamento. Tel: 0544.485080.