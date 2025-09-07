Una Virtus da sold out
7 set 2025
ILARIA BEDESCHI
Rimessa del sale tra gli applausi. La cerimonia celebra l’oro bianco

Un bel sole, temperatura gradevole e tanta gente hanno fatto da cornice alla Rimessa del sale, giunta alla 29esima edizione, momento clou della manifestazione ’Sapore di Sale’. Conosciuta anche come l’Armèsa de Sel, è una delle più antiche tradizioni cervesi legata al sale, “l’oro bianco” della città. Ancora oggi ogni anno si rievocano i festeggiamenti che un tempo i salinari allestivano a settembre, alla fine della dura stagione lavorativa. Stessa scenografia degli anni passati: porto canale, banchina del Piazzale dei Salinari, Magazzini del Sale e Torre San Michele alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo della salina. La Rimessa del Sale - momento centrale di ’Sapore di Sale’ che prosegue oggi - ha lasciato tutti soddisfatti e si è svolta, come sempre, con lo scambio del sale in segno di buon augurio e prosperità.

La cerimonia rievocativa si è svolta con i salinari vestiti in abiti d’epoca, che hanno caricato il sale prodotto nella Salina Camillone raccolto con il metodo antico e mantenuto grezzo. La Burchiella, carica di sale è stata trascinata fin sotto la Torre san Michele mentre l’arrivo del carico di sale è stato annunciato dal suono della sirena. Si è proseguito poi con il momento più atteso per i visitatori: il dono del sale.

i.b.

© Riproduzione riservata

