Rimini 51esima, Forlì 40esima

È Udine la città in cui si vive meglio in Italia. A incoronare la provincia friulana è la 34esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. È la prima volta che la provincia di Udine sale sul gradino più alto. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzo posto di Bologna (foto), vincitrice dell’edizione 2022, e Trento. Bergamo (quest’anno capitale della cultura insieme a Brescia) sale al quinto posto. A chiudere la classifica è Foggia che torna a vestire la maglia nera dopo dodici anni. Tra le nostre ’vicine’ Forlì-Cesena si piazza quarantesima, Rimini scende al 51esimo posto e Ferrara si piazza al 60esimo.