"Rimossa la bandiera arcobaleno dal Comune"

"Il prefetto Castrese de Rosa ha avallato la nostra segnalazione, invitando il sindaco a rimuovere la bandiera arcobaleno, che così é stata finalmente rimossa dalla balconata di Palazzo Merlato". Lo annuncia Veronica Verlicchi, capogruppo in consiglio comunale della lista civica ‘La Pigna’, che tempo fa aveva presentato questa richiesta.

"Il rispetto delle leggi e della legalità – spiega – , é un principio che non ammette deroghe. Nemmeno quando ad essere infrante sono leggi apparentemente banali, poiche si parte dal presupposto imprescindibile che se una questione é stata normata dal legislatore, essa non é banale o poco importante. Lo stesso vale per l’esposizione di bandiere e simboli diversi da quelli istituzionali sulle facciate dei palazzi pubblici, regolata dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 che non prevedere - quindi vieta - l’esposizione negli edifici pubblici di bandiere non istituzionali o di parte".